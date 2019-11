Verdachte van aanrijden mensen en bekrassen auto’s Ede blijft vast, geen psychiater beschikbaar

Tijdelijk op vrije voeten

Omdat het lang dreigt te gaan duren, had de advocaat van de man een plan bedacht om zijn cliënt uit de cel te krijgen. Samen met de psycholoog en psychiater waar de man voor zijn aanhouding al in behandeling was. De man zou bij zijn ouders in huis mogen wonen in plaats van zelfstandig, en de behandelaars zouden meerdere keren per week naar hem toe gaan. Hij zou huisarrest moeten krijgen en een verbod om motorvoertuigen te besturen.



De rechtbank vond dat niet veilig genoeg, nu de rechters eigenlijk nog niet weten wat er in het hoofd van de man omging terwijl er zo’n ernstige beschuldiging op tafel ligt. De zaak gaat volgend jaar verder.