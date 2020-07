Verdeeldheid onder boeren over actiedag: ‘We weten van niks’

Zo wil de grote boerenbelangenorganisatie LTO per se niet dat er snelwegen en supermarkten geblokkeerd worden. En is het in vergelijking met Farmers Defence Force (FDF) meer gematigde Agractie van Edenaar Bart Kemp niet eens op de hoogte gesteld van de landelijke actiedag die FDF heeft uitgeroepen voor 22 juli.



FDF roept iedereen op die dag thuis te blijven om de overlast voor burgers op die manier zo klein mogelijk te maken. De groepering liet eerder al doorschemeren dat ze het land zouden willen platleggen. Thuiswerken heeft volgens FDF ook een symbolische betekenis: op die manier is er minder uitstoot van stikstof, wat ook het doel is van de voermaatregel waar ze tegen protesteren.