Verguisde braam helpt tegen van alles en is nog lekker ook

indebuurt.nl Hallo nieuwe garderobe! Dit weekend is er een kleding­ruil bij Astrant

Hangt er kleding in je kast die je niet meer draagt? Je kan het verkopen, aan een goed doel geven óf ruilen met de kleren van een ander. Dat laatste kan dit weekend bij Astrant in Ede. Bij het culturele centrum is een kledingruilevenement onder het genot van hapjes en muziek.