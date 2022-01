Verkeersdrama met tankwagen op A30 compleet: man (54) overleden aan verwondingen

De man zat in een bestelbus die rond 05.45 uur in de ochtend van achter werd geramd door een tankwagen. Het busje klapte vervolgens op een bestelwagen die daar weer voor stond.



Beide busjes stonden stil op de snelweg vanwege de afhandeling van een andere aanrijding kort daarvoor. Mist speelt ‘onder meer een rol’ in de toedracht, stelt de politie vanmiddag. De 46-jarige chauffeur van de vrachtwagen reed in op de stilstaande voertuigen.



Bij het ongeluk raakte een man uit Renswoude, die bij de Lunterenaar in de bus zat, eveneens gewond. Er viel nog een derde gewonde, namelijk de bestuurder van de andere betrokken bestelbus.



Beelden van de situatie op de A30 kort na het ongeluk: