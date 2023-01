Verkeersdrukte door afsluiting Edeseweg beter beheersbaar, na chaotische eerste dag

Bibberen én genieten bij ‘wandelende films’ in Ede

Wie naar een filmvoorstelling gaat droomt van een mooie bioscoop, pluche fauteuils en popcorn. Niets van dit alles zaterdagavond in Ede, bij het evenement Follow the Beamer. Gehuld in dikke winterjassen en gewapend met handschoenen, gebreide mutsen en dassen is het anderhalf uur ‘afzien’ om welgeteld vier korte voorstellingen van nog geen vijf minuten te kunnen aanschouwen.

22 januari