Vermiste man (79) na zoekactie in goede gezondheid in Edes bos aangetroffen

De man was dinsdagavond rond 21.30 uur te voet vertrokken op zijn sandalen vanaf de Woutersweg in Ede. Er werd alarm geslagen omdat er zorgen waren over zijn gezondheid.

Kort na 07.00 uur werd een Burgernet-melding verspreid over de vermissing. Inmiddels is de man dus terecht. Onzeker is hoe hij het maakt, maar het lijkt erop dat hij in orde is. Hij werd aangetroffen op de Otterloseweg in Ede. Via Burgernet heeft de politie laten weten dat de man terecht is.