Vermiste Melisa (16) uit Deelen is weer terecht

Video Eerste natuurge­zui­ver­de zwembad van Nederland ligt in Ede

15:54 EDE - Met een sprong in het water hebben een groep kinderen en wethouder Willemien Vreugdenhil maandagmiddag het nieuwe buitenbad van zwembad De Peppel in Ede geopend. Het bad is het eerste in Nederland dat het water zuivert op geheel natuurlijke wijze.