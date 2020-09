Verplicht mondkapje op bij bezoek aan ziekenhuis Gelderse Vallei

EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede start vanaf komende week met een mondkapjesplicht. Vanwege de toename in het aantal besmettingen neemt het ziekenhuis geen risico’s meer: ‘Wij bepalen nu onze eigen maatregelen’.

Bij binnenkomst krijgen bezoekers vanaf komende week een mondmasker uitgedeeld. Bezoekers die hun eigen mondmasker meenemen, moeten deze vervangen met het masker van het ziekenhuis, vertelt een woordvoerder van de Gelderse Vallei.

,,De mondmaskers die wij gebruiken in het ziekenhuis zijn van veel hogere kwaliteit dan maskers die je zelf kunt kopen bij de drogist.”

Quote De mondmas­kers die wij gebruiken in het ziekenhuis zijn van veel hogere kwaliteit Woordvoerder ziekenhuis

Voor het personeel in het ziekenhuis gelden specifieke regels, die bij bezoekers niet altijd kunnen worden uitgevoerd: ,,Ons personeel meet bijvoorbeeld voor elke dienst zijn of haar lichaamstemperatuur op. Daarnaast zijn we ook een stuk strikter in het contact met anderen. We kunnen niet altijd met zekerheid vaststellen of onze bezoekers dat ook doen.’’

Daarnaast is de kans in poliklinieken groter op een besmetting. ,,In sommige gevallen kun je geen afstand houden met anderen. Maar als onze medewerkers het gevoel hebben dat iets niet veiliger is, gebruikten we al een masker.’’

3000 mondkapjes per dag uitdelen

Het uitdelen van de mondkapjes aan alle bezoekers wordt nog een logistieke uitdaging. Het ziekenhuis houdt rekening met zo'n 3000 bezoekers per dag. Dat betekent dat er dus ook 3000 mondkapjes per dag worden uitgedeeld.

Deze maatregel is een initiatief dat is genomen door het ziekenhuis zelf, en niet door de Veiligheidsregio of de gemeente.

Quote Als ziekenhuis willen we de veiligheid van ons personeel kunnen garanderen.

,,Als ziekenhuis willen we de veiligheid van ons personeel kunnen garanderen. Nu de besmettingen in rap tempo oplopen willen we hierin geen risico’s nemen. Daarnaast weet niet elke bezoeker of hij of zij ziek is, ondanks dat we de corona-check bij de ingang al uitvoeren.’'

Bij de corona-check wordt mensen al ruime tijd gevraagd of ze luchtwegklachten hebben of andere griepverschijnselen.

Verplichting gold al bij spoedeisende hulp

Bij de spoedeisende hulp (SEH) gold de mondkapjes-plicht al in juli: ,,Daar is de 1,5 meter afstand helemaal moeilijk te waarborgen als mensen in geval van nood binnenkomen.”

In andere ziekenhuizen is er al een gedeeltelijke mondkapjesplicht. Bijvoorbeeld in het Antonius-ziekenhuis Nieuwegein, en bij Meander in Amersfoort. ,,Deze ziekenhuizen hadden de mondkapjesplicht ingevoerd op specifieke afdelingen, of bij een polikliniek. Voor zover ik weet zijn wij het eerste ziekenhuis dat een volledige mondkapjesplicht invoert.’’

Als het aantal besmettingen weer stabiliseert, zal het ziekenhuis de maatregelen ook weer versoepelen. Maar vooralsnog lijkt daar nog geen sprake van te zijn.