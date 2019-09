Verslagenheid na brand in wokrestaurant in Ede: ‘Er was geen houden meer aan’

Het vuur brak rond 18.20 uur uit in restaurant Oriëntal, gevestigd in het voormalige Marnix College aan de Achterdoelen.



,,Ineens was er paniek. Ze vroegen om hulp, dus toen ben ik met de brandblusser naar de buren toegerend’’, vertelt Lex Koelewijn, Sous - chef van restobar Catcher, naast het wokrestaurant.



,,Er was vlam in de pan, dat was ingeslagen in de afzuiging.’’ Met brandblussers probeerden Koelewijn en de eigenaar van de wok het brand te bestrijden. ,,Maar er was geen houden meer aan, de brand verspreidde zich snel door de afzuiging heen die door het pand loopt. Al snel moest iedereen naar buiten.’’



Een woordvoerder van de brandweer kan niet zeggen hoeveel personen er in het restaurant waren. Elf betrokkenen zijn gezien door personeel van een gealarmeerde ambulance. Maar daaronder zijn volgens hem ook bewoners van de bovengelegen appartementen en twee passanten die te hulp schoten.