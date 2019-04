Vertraging tussen Arnhem en Utrecht: voertuig is van het spoor gehaald

UPDATE Twee ‘sinkholes’ in Ede puur toeval; geen verband tussen twee gesprongen waterlei­din­gen

1 april EDE - Twee sinkholes door een waterleidingbreuk in Ede in twee weken tijd; volgens waterleidingbedrijf Vitens is dat puur toeval. Zondag ontstond aan de Lichtenbeek in de wijk Veldhuizen B een fors gat door een waterleidingsbreuk.