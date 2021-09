Vertrek Afghaanse vluchtelingen uit Harskamp richting Heumensoord begonnen

Tegelijkertijd krijgen inwoners van Harskamp vandaag een brief over de situatie op het kamp en de mogelijkheden die de vluchtelingen de komende dagen hebben.



Een groot deel van de Afghanen mag vandaag of morgen uit quarantaine en is dus ook vrij om te gaan in en rond het dorp. Vanwege besmettingsgevaar met het coronavirus, moesten alle Afghanen tot nu toe achter de hekken van de opvang blijven.



In Harskamp wordt door de de dorpsraad al lang om duidelijkheid gevraagd. De komst van de Afghanen overviel de inwoners. Juist omdat er geen duidelijkheid was over de duur en de omvang van de opvang, was er veel protest, zeggen verschillende dorpsbewoners.