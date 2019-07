Vervelende vrijgezel krijgt het moeilijk in uitgaanscentrum Ede

De horecabedrijven in Ede hebben sinds deze week gezamenlijke huisregels. Daarmee moet voor zowel het uitgaanspubliek als voor de uitbaters duidelijk worden wat wel en niet mag. Veel regels waren er al in veel kroegen. Denk aan het verbod op het meebrengen van eigen consumpties of het verbod van wapens. Voor de meeste kroegen zal één van de regels nieuw zijn. Dat is de regel: geen groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding. Met deze regel kunnen de kroegen vrijgezellen die zich niet goed gedragen zonder pardon de deur uitzetten. Welke kleding precies negatief sfeerbepalend is, zal per kroeg verschillen, maar de regel geeft uitbaters wel de kans om vervelende groepen de deur te wijzen.