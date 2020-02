Vervoerder uit Ede grijpt ‘onterecht’ naast ‘miljoenenomzet’: gemeenten en provincie voor de rechter

Dagvaardingen voor Gelderland en alle achttien gemeenten rond Arnhem en Nijmegen. Een verhit gesprek tussen de directeuren van Noot en DRAN. ,,Er is behoorlijk veel gebeurd in aanloop naar deze kort gedingen’’, sprak de advocaat van DRAN in de rechtbank van Arnhem.



De bezwaren van Noot tegen de vermeende boosdoener zijn behoorlijk complex. Kort samengevat zegt het Edese bedrijf dat DRAN zich niet aan de eigen regels heeft gehouden bij de aanbesteding van vervoer over vaste routes in Arnhem-Zuid, bijvoorbeeld voor scholieren.