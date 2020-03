Vervoerder uit Ede krijgt ongelijk over ‘onterecht mislopen miljoenen euro’s’

Concurrent Noot uit Ede spande kort gedingen aan tegen Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN), omdat dat het bedrijf onterecht enkele miljoenen euro’s door de neus zou hebben geboord.



Waar was Noot gepikeerd over? Kort samengevat vond de vervoerder uit Ede dat DRAN zich niet aan de eigen regels hield bij de keuze voor het bedrijf dat het vervoer over vaste routes van bijvoorbeeld scholieren zou mogen verzorgen.



Noot zou onder meer buiten de boot zijn gevallen omdat het bedrijf bijvoorbeeld te hoge tarieven zou vragen. Als dat zo was, dan vindt Noot dat DRAN daar op zijn minst meer uitleg over had moeten vragen.