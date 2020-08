Vervuild grondwater gebruikt in moestuinen van Ede

interview Salman maakt kunst voor een betere wereld: ‘Ik leg een boodschap in mijn werk’

31 juli EDE - Voor Salman Ezzammoury is kunst niet zomaar een mooi plaatje aan de muur. ,,Ik leg een boodschap in mijn werk, want kunst moet de samenleving verrijken en mensen bij elkaar brengen’’, vindt hij. Van september tot en met november exposeert hij drie maanden in zijn woonplaats Ede, in het kader van 75 jaar vrijheid.