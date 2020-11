Verwarde man klimt op dak politiebureau Ede, schreeuwt in onbekende taal en raakt gewond bij megasprong

Warmtenet in Ede is hot: Europa pompt er miljoenen in

9 november EDE - Europa investeert miljoenen in het warmtenet in Ede. Zowel de Europese Investeringsbank als pensioenfonds ABP hebben geld gestort in het duurzame fonds Dorothea van de internationale investeerder Aspen Investment Management dat nu investeert in Ede en in warmtenetten in drie andere plaatsen in Nederland. Het gaat om respectievelijk 30 en 45 miljoen euro.