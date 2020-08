Vier auto’s beschadigd bij aanrijding in Otterlo, bestuurder aangehouden

De kermis in Ede is begonnen: eendjes vangen in opperste concentra­tie

26 augustus EDE - Eendjes vangen, in opperste concentratie. En daarna een knuffel uitzoeken. Voor het eerst sinds acht jaar is er kermis in Ede. Geen grote, maar spectaculaire attracties. De kermis op het Raadhuisplein in Ede is speciaal bedoeld voor kinderen.