Vier voertuigen betrokken bij aanrijding in Ede

Steeds meer bomen verliezen takken door ‘summerdrop’, ze kunnen de hitte niet meer aan

ZEVENAAR / BENNEKOM - Een boom aan de Haspelstraat in Zevenaar hield het vrijdagavond laat niet meer door de hitte en kon niet al zijn takken meer dragen. Een grote tak brak af. In Bennekom idem dito, op zaterdagmorgen. De brandweer moest in actie komen om de takken af te zagen en op te ruimen. Het is een fenomeen dat summerdrop heet, en tijdens hete dagen vaker voorkomt.

