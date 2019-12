Vince (15) en Thom (11) kunnen door ziekte moeilijk op pad, oudste broer Beau (17) start actie

De tiener uit Ede is een crowdfundactie begonnen. Het doel: geld ophalen voor een bus die groot genoeg is de rolstoelen van zijn broertjes te vervoeren.



Ontroerd zijn Vince en Thom, die lijden aan een spierziekte, door de actie van hun ‘topper van een broer'. ,,Het is zó mooi dat hij dit doet. Geweldig”, zegt Vince.



Volgens Beau is de nood juist hoog en is de actie hard nodig. Het scheelt weinig of op pad gaan met de Citroën Berlingo van hun ouders lukt niet meer. Ruimte voor bagage is er door de rolstoelen amper.