Vitens zoekt verband lekken in waterleiding Ede

EDE - Waterleidingbedrijf Vitens onderzoekt hoe het kan dat in Ede kort na elkaar drie keer een fors lek is ontstaan. ,,De drie plekken ligt verdacht dicht bij elkaar. Aanvankelijk dachten we dat het toeval was, maar we willen toch zeker weten wat er daar aan de hand is’’, zegt Bram Inklaar van Vitens.

Afgelopen zaterdag sprong een waterleiding aan de Paul Gabriëlstraat in de wijk Maandereng. Vijf dagen eerder zaten delen van Ede, Lunteren en Bennekom urenlang zonder water door een leidingsbreuk aan de Keesomstraat, een halve kilometer verderop.

In maart 2019 verdween nabij de Gamma aan de Keesomstraat een auto in een gat, ontstaan door een gebasten waterleiding.

‘Het zit ons niet lekker’

Een reeks breuken in korte tijd en dicht bij elkaar; een leek zou zeggen: dat kan geen toeval zijn. Inklaar: ,,Uit een eerste ruwe check leken deze gevallen los van elkaar te staan, maar het zit ons toch niet lekker. Vandaar dat een team van verschillende afdelingen binnen Vitens onderzoekt wat er in Ede aan de hand is.’’

Een dergelijk onderzoek is voor Vitens redelijk uitzonderlijk. Het bedrijf denkt op korte termijn de resultaten te hebben. Onderdeel van het onderzoek is of de gesprongen leidingen rond dezelfde tijd zijn gelegd, of er dezelfde materialen zijn gebruikt en of de constructie hetzelfde is.

Quote We gaan niet zitten wachten tot ergens een leiding knapt Bram Inkaar, Woordvoerder Vitens

,,Het is onze taak om te garanderen dat er water uit de kraan komt. Dat laten we niet aan het toeval over. We hebben heel veel gegevens over onze leidingen en proberen risico's te voorkomen. We gaan niet zitten wachten tot ergens een leiding knapt. We gebruiken data om te voorspellen wanneer onderhoud nodig is of wanneer leidingen vervangen moeten worden.’’

Duizenden kilometers leiding

Dat is ingewikkelder dan gedacht. Er is geen simpele som om de levensduur uit te rekenen van een waterleidingsbuis. Er liggen duizenden kilometers aan leidingen onder de grond die allemaal met elkaar verbonden zijn.

Inklaar: ,,We hebben leidingen die al 100 jaar in de grond liggen en er nog als nieuw uitzien, terwijl een andere leiding er na 20 jaar uitziet of hij er al 100 jaar ligt. Dat heeft te maken met een hele reeks aan factoren: de grondsoort waarin de leiding ligt, het materiaal van de leiding – gietijzer of kunststof – of er boomwortels op drukken, of de leiding onder een druk kruispunt ligt, of er grote drukverschillen voorkomen, of een leiding een bocht maakt.’’