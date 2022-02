Vliegtuigen Lelystad Airport hoger over Ede; nieuw probleem Veenendaal en Rhenen

In antwoord op vragen van Ellen Out (GroenLinks) vertelde Meijer dat zoals de zaken er nu voorstaan, de vliegtuigen niet meer horizontaal op 2.700 tot 3.000 meter over Ede vliegen als ze zijn opgestegen van Lelystad Airport.



,,Ze stijgen vanaf Apeldoorn verder door”, aldus Meijer. ,,Andersom wordt de daling ook later ingezet. Zo bezien hebben onze bemoeienissen tegen het laagvliegen boven Ede effect gehad. Het is nog wel onduidelijk hoe hoog de vliegtuigen wel over Ede komen en wat dit inhoudt voor de leefbaarheid in Ede en omgeving.”