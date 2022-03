Vluchtelingen moeten in noodopvang afscheid nemen van hun huisdier: ‘Dit verzin je toch niet’

Huisdieren van Oekraïense vluchtelingen zijn binnenkort niet meer welkom in de noodopvang in Harskamp. Gastgezinnen gezocht voor katten en honden. ,,Ze pakken je huisdier af. Waar zijn ze mee bezig?”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat huisdieren in de noodopvang in Harskamp niet toe vanwege ziektes die ze bij zich kunnen dragen en hygiënevoorschriften. ,,Mensen leven bij elkaar op de kamer. Dat gaat niet als iemand bijvoorbeeld allergisch is voor honden”, zegt een woordvoerder.

Huisdieren worden overigens voorlopig nog wel gedoogd omdat er nog geen goede oplossing is voor de opvang van de onder meer honden en katten. ,,Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Het is schrijnend, maar de vluchtelingen moeten afstand gaan nemen van hun huisdieren. We zoeken naar een nette manier om dat te doen.”

Dierenhulporganisaties hebben Hulp voor Dieren uit Oekraïne in het leven geroepen. Zij helpen bijvoorbeeld honden die de benodigde vaccinaties nog niet hebben, delen kattenmandjes uit of regelen opvang voor huisdieren.

Hondje afpakken

,,Een jongen van 14 jaar was nog geen kwartier bij de noodopvang in Harskamp of hij kwam al huilend op mij afrennen”, vertelt Philip Kammeijer. ,,Ze zouden zijn hondje afpakken. Dat kun je toch niet verzinnen?”



Met een touringcar haalde de 50-jarige Arnhemmer 66 Oekraïense vluchtelingen, een hond, twee katten en een schildpad op bij de grens met Polen. Hij bracht ze naar de noodopvang in Harskamp. ,,Op de vlucht nemen ze een rolkoffertje én hun huisdier mee. Dat zegt wel iets. Ze zijn bijna alles kwijt en moeten dan hier in Nederland alsnog afscheid nemen van hun huisdier.”

Quote Op de vlucht nemen ze een rolkoffer­tje én hun huisdier mee. Dat zegt wel iets Philip Kammeijer