Voedsel en landbouw zorgen voor flinke toename aantal banen in Ede en Wageningen

EDE/WAGENINGEN - Het aantal banen in de gemeente Ede en Wageningen groeit flink. Van 2010 tot 2017 groeide de werkgelegenheid in Wageningen met 9 procent en in Ede met 4 procent. Dat is meer dan landelijk, waar de groei 2 procent was. Een groot deel van deze toename is te danken aan de voedsel- en landbouwsector.

Dit blijkt uit de Agrofoodmonitor Ede Wageningen 2018, gemaakt in opdracht van beide gemeenten. Ede had in 2017 in totaal 8.520 banen in deze sector, Wageningen 7.180 banen.

Twee jaar geleden lag dit aantal nog op iets minder dan 7.900 banen in Ede.

Internationaal uithangbord

Volgens de monitor profiteert de hele regio FoodValley van de focus op de voedselindustrie. Ambitie van de FoodValley is een internationaal uithangbord te worden voor vernieuwende agrarische voedselproductie en voedselgezondheid. ,,De cijfers bewijzen dat Ede de juiste weg is ingeslagen”, zegt Leon Meijer, wethouder in Ede met 'food' in zijn portefeuille.

Quote De cijfers bewijzen dat Ede de juiste weg is ingeslagen Leon Meijer, Wethouder Food Ede Bij Micreos Food Safety in Wageningen herkennen ze het optimisme van Meijer. ,,Ons bedrijf heeft twee poten, waarvan een actief is in de voedselveiligheid’’, zegt Roy Andries van het onderzoeksbureau. ,,Het is niet voor niets dat deze afdeling in Wageningen zeven jaar geleden voor Wageningen als vestigingsplek koos.’’



Het bedrijf is inmiddels goed voor zo'n veertig banen in Wageningen, schat hij. ,,En we groeien gestaag.’’ Momenteel zijn er twee vacatures voor afstudeerprojecten. ,,Dat zijn dus tijdelijke functies. Maar het kan zomaar dat hier uiteindelijk nieuwe werkgelegenheid uit voortkomt.’’ Het is volgens hem over het algemeen geen probleem om aan goede kandidaten te komen.

Grote aantrekkingskracht

Volgens Herald Immink, regiomanager van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW, hebben bedrijven in deze regio die zich bezig houden met de voedselindustrie en de campus in Wageningen een grote aantrekkingskracht op andere bedrijven. ,,Agrifood is een belangrijke nieuwe sector.’’

Albert Mark Nagel van Nomilk2Day, dat hoger opgeleid personeel werft in onder meer de agrarische voedingssector, tekent bij de groeicijfers aan dat het zaak is goede kandidaten te vinden voor de nieuwe banen. ,,Een groeicijfer van 9 procent is mooi, maar worden al die vacatures ook passend ingevuld?’’

Topfuncties

Bijvoorbeeld op het snel uitdijende terrein van de voedselveiligheid is personeel volgens hem niet altijd even makkelijk te vinden. ,,En onderzoekers die we binnenhalen komen niet altijd uit de regio, maar deels ook uit het buitenland.’’ Ook voor topfuncties kunnen kandidaten vaak kiezen. ,,De vraag is dus hoe je als regio aantrekkelijk blijft voor studenten of managers en directeuren.’’

Belangrijk blijft het volgens VNO/NCW-man Immink om de kennis en de bedrijven ook voor de regio te behouden. ,,We moeten ons blijven inzetten voor goede bereikbaarheid.”

Tevens is het van belang dat ondernemers, overheid en opleidingen samen blijven werken om te zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. ,,De economie en de technologie verandert razendsnel. De groei wordt nu belemmerd doordat bedrijven vaak niet de juiste mensen kunnen vinden.”