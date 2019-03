Voedselbank Ede luidt noodklok

EDE - De voedselbank in Ede luidt de noodklok. De vrijwilligersorganisatie heeft te veel vaste lasten en kan die niet langer alleen opbrengen. Als de situatie blijft zoals die is, zitten ongeveer honderd gezinnen vanaf de zomer zonder wekelijks voedsel.

De kosten voor de huur van het pand aan de Maandereng en de koelbox waarin tal van levensmiddelen worden bewaard, zijn zo hoog dat ze niet meer kunnen worden opgebracht door de giften waarmee de organisatie nu op de been wordt gehouden.



Een gehoopte subsidie vanuit de gemeente komt er niet en dus komt de organisatie die wekelijks meer dan honderd gezinnen helpt, in de problemen. ,,De bodem van de spaarpot komt in zicht‘’, zegt voorzitter Just Hageman van het bestuur van de Voedselbank. ,,Als het zo doorgaat hebben we halverwege het jaar geen geld meer om de rekeningen te betalen.’’ Hageman zegt dat het niet meer verantwoord is om op deze manier door te gaan.

Niet op te brengen

De voedselbank, die in 2006 werd opgericht, verhuisde in 2015 naar de Frankeneng nadat het een tijdelijke en goedkopere plek op de kazerneterreinen moest verlaten. De huur is weliswaar niet zeer hoog, maar de totale kosten van elektriciteit huur en dergelijke is niet langer op te brengen voor de organisatie.

Honderd gezinnen

De gemeente Ede, die zo nu en dan wel incidentele subsidies heeft verstrekt, wil de organisatie niet structureel ondersteunen. ,,De gemeente is van mening dat er in Ede een sociaal vangnet bestaat voor alle inwoners‘’, zegt Hageman. ,,Maar juist omdat inwoners het vaak niet redden, is de voedselbank ooit opgezet. Als je je elke dag druk moet maken om je dagelijkse brood, is het heel lastig uit de problemen te komen.’’



Wekelijks krijgen nog altijd ongeveer honderd gezinnen een pakket van de voedselbank. Hageman wil in geen geval met de vinger wijzen. ,,De gemeente doet echt haar best om mee te denken, ook bijvoorbeeld in de zoektocht naar een andere locatie.’’

Giften zijn niet genoeg

Toch hoopt de organisatie dat Ede de particuliere stichting wil gaan ondersteunen in de toekomst. ,,We zijn heel erg blij met onze incidentele giften, maar het is vaak niet genoeg.” De voedselbank heeft in totaal zo'n 30.000 euro nodig per jaar om de begroting rond te krijgen. ,,Voedsel krijgen is het probleem niet en ook de inzet van vrijwilligers is geweldig. Het gaat echt om het geld voor de energierekening, de huur en de benzine voor de bus.’’

Geen structurele subsidie