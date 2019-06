Voedselbank-klant wil niet in de krant, maar wel in het journalistiek theater

Helm Al­di-overvaller lag op vluchtrou­te, nog geen nieuwe tips of videobeel­den

3 juni EDE - De helm waarvan de politie vermoedt dat hij van een overvaller van een filiaal van de Aldi in Ede is, werd zondag op aanwijzingen van getuigen gevonden. En omdat de helm op de vermoedelijke vluchtroute lag, heeft de politie sterk het vermoeden dat de helm van de overvaller is.