Voetganger aangereden door auto in Edese winkelstraat

Veenenda­ler krijgt werkstraf voor schieten op auto’s

De 22-jarige Giovanni H. uit Veenendaal is vrijdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 120 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. H. heeft op 10 september in Veenendaal vijf auto’s vernield met een luchtdrukpistool. Ook dat wapen is in Nederland strafbaar.

24 april