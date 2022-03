Vogelgriep bij pluimveebedrijf Lunteren, circa 44.000 kippen geruimd

Verdere verspreiding voorkomen

Dat verbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. ‘Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren', legt de overheid uit.

Ook vervoersverbod voor risicovogels

'Situatie is zorgelijk’

Zoals gebruikelijk na constatering van de vogelgriep, zoals nu in Lunteren, volgt een traceringsonderzoek naar risicovolle contacten. Indien nodig worden er naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek nog aanvullende maatregelen genomen.



,,Deze besmetting in Lunteren heeft een enorme impact op de te ruimen bedrijven, de ondernemers, hun gezinnen, de dieren en ook voor omliggende bedrijven in de regio", schrijft minister Staghouwer in een Kamerbrief. ,,Ik ben me daar zeer van bewust.”



Het aantal vogelgriepbesmettingen ligt in Nederland erg hoog, constateert Staghouwer in de brief. ,,De situatie is zorgelijk. We hebben momenteel geen pasklare oplossing voor de vogelgriepsituatie in Europa", hoewel volgens Staghouwer met betrokken partijen wordt gewerkt aan oplossingen voor de korte en langere termijn.