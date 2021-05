Vogels omgekomen bij woningbrand in Ede, bewoners redden honden en auto

VideoEDE - Bij een woningbrand aan de Nettelhorst in Ede zijn zondagochtend een onbekend aantal vogels omgekomen die als huisdier werden gehouden. De bewoners wisten zichzelf en twee honden in veiligheid te brengen. De woning raakte zwaar beschadigd, ook kwam er veel rook vrij bij de brand.

De aanwezigen hebben zich volgens de brandweer dankzij rookmelders in veiligheid kunnen brengen. Ook kon de bewoner zijn auto op tijd wegrijden van de vlammen.



Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel omdat hij rook had ingeademd, maar het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.



Omwonenden hoorden harde knallen en roken de brand in hun woning. De politie heeft de straat in de wijk Veldhuizen afgezet. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand, omdat de vlammen uit de garage onder de woning sloegen.

Volledig scherm Aan de Nettelhorst in Ede heeft brand gewoed in een woning. © William Harthoorn

Hermien Kist woont met haar man Henk en hun zeven maanden oude hond Saar in de naastgelegen woning. ,,We hadden in de woonkamer op de eerste verdieping net koffie gedronken”, zegt ze. ,,Opeens werd er heel lang aan de deur gebeld. We zagen uit het raam aan de achterzijde veel rookontwikkeling en dachten eerst dat de brand bij ons beneden was uitgebroken. Buiten zagen we dat het huis van de buren in brand stond. Wie ons heeft gewaarschuwd, weet ik nog niet.”

,,Ik hoop dat we vanavond weer in onze eigen huis mogen slapen”, zegt Hermien Kist, die aan meer dan veertig jaar aan de Nettelhorst woont. ,,En anders kunnen we terecht bij onze dochter in Ellecom.”



Stichting Salvage is ingeschakeld om de schade aan de woning en de twee aangelegen woningen te beoordelen. De woningen van de buren hebben rook- en roetschade opgelopen en worden geventileerd door de brandweer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Er is bij ons geen waterschade. De ventilatoren staan al in de woning om de rook er zo snel mogelijk uit te krijgen. Zo staat op zondagochtend opeens alles op z’n kop. Het allerbelangrijkste is dat de buren en hun twee honden ongedeerd zijn. Want we hebben wel gezien hoe snel het vuur een heel huis kan verwoesten.”