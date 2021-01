Vogels tellen wordt steeds populairder: in Bennekom tellen ze met het hele gezin

VIDEO Vrouw zakt weg in drijfzand in Ede, gemeente plaatst waarschu­wings­bor­den

30 januari EDE - Een vrouw is vrijdagavond weggezakt in drijfzand aan de Spinnerij in Ede. Ze is door de brandweer uit de benarde situatie bevrijd. Het was niet de eerste die vrijdag in de problemen kwam door het drijfzand.