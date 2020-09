Voor het eerst in 76 jaar blijft het dit jaar stil en leeg op de Ginkelse Heide

Edenaar die dacht dat Marokkaan­se maffia achter hem aanzat en beveiliger aanviel met heggen­schaar naar kliniek

8 september ARNHEM - Een 31-jarige Edenaar die onder invloed van ghb in een psychose raakte en een beveiliger van het ziekenhuis in Utrecht aanviel met een heggenschaar, is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf, een klinische behandeling en een drugsverbod.