Voorarrest vriend omgekomen Edese Shelley met 14 dagen verlengd

De Edenaar en zijn advocaat willen vooralsnog niet reageren. ,,We kiezen er vooralsnog voor om onze visie op de zaak in de rechtszaal te geven en niet via de media. Op dit moment heb ik geen commentaar’’, laat de advocaat weten.



De Edenaar werd dinsdagavond aangehouden nadat de politie in de woning – waar volgens buren de twee samen woonden – het lichaam van Shelley werd gevonden. Dat was in een flat aan de Jan Th. Tooroplaan.