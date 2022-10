Voorbijganger hoort schoten, maar blijkt om vernieling te gaan

update & video Jongetje raakt gewond bij aanrijding met auto, traumaheli landt in Ede

Een jongen op een fiets is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de wijk Veldhuizen in Ede. Het ging rond 14.30 uur om nog onduidelijke reden mis op de kruising van de Kastelenlaan met de Slotlaan.

4 oktober