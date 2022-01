Voorbijgangers vinden scooterrijder met hoofdwond in de berm

Corona doet nog weinig in de winkelstra­ten in de Vallei maar dat zal niet zo blijven, vrezen experts

EDE - In de grote winkelstraten van de vier Vallei-gemeenten is sinds begin dit jaar weinig veranderd. Dit blijkt uit eigen onderzoek van De Gelderlander. Maar deskundigen houden hun hart vast voor januari. Ede, Veenendaal en Wageningen denken al na over de vraag hoe hun centrum levendig te houden met minder winkels.

30 december