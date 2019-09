‘Voormalige camping in Ede is allang teruggegeven aan de natuur’

ARNHEM/EDE – Kan kraker Mathilde Bokhorst (33) niet tijdelijk wonen op voormalig camping De Braamhorst in Ede? ,,Nee”, luidde het antwoord van de gemeente Ede op de vraag van de rechter gisteren in kort geding kort maar krachtig.

De gemeente wil beginnen met de sloop van een oud sanitairgebouw en veldonderzoek doen om te zien of het 10 hectare grote terrein geschikt is als compensatiegebied. Als het kan worden teruggegeven aan de natuur, kan er elders gebouwd worden.

Vuilstortplaats

In het verleden zat er een vuilstortplaats waar vervolgens een afdeklaag overheen kwam. Het terrein moet in ieder geval gesaneerd worden en vervolgens moet worden bekeken voor welke natuur het geschikt is, aldus de gemeente.



De kraker, die sinds juni op het terrein aan de Zonneoordlaan zit in een mobiele unit, heeft mensen die veldonderzoek wilden komen doen echter niet toegelaten. ,,Ik wilde niet zomaar voor iemand het hek opendoen.”

Geen respect

De advocaat van de gemeente verwijt haar dat ze geen respect heeft voor het eigendomsrecht van de gemeente. De kraker zegt dat ze geen andere oplossing zag voor haar woningnood. Ze staat, sinds nog niet zo lang, ingeschreven.



Ze heeft eigenlijk sinds haar studie in Wageningen steeds gekraakt gezeten. ,,Kunt u geen woning vinden of is het een way of life geworden”, vroeg de rechter zich hardop af.

Quote Als het echt gevaarlijk was, waarom hebben ze dan al die jaren niks gedaan? Mathilde Bokhorst, kraker

In de grond wroeten

De gemeente haalde aan dat de vervuiling gevaar kan opleveren voor iemand die daar verblijft. Bokhorst bracht daartegenin dat ze in een hoek verblijft dat niet vervuild is en dat ze niet verbouwt of anderszins in de grond zit te wroeten waardoor de vervuiling erger zou kunnen worden.



Ze benadrukte dat ze niks te maken heeft met een groep die het terrein twee jaar geleden kraakte. Toen heeft de rechter besloten dat er ontruimd moest worden.

Geen spoedeisend belang