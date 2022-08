Voorzitter ziet mooie comeback van Heideweek: ‘Voor iedereen even wennen, maar het was geweldig’

Jaar na asielpro­test ‘Harskamp’ ziet burgemees­ter hoe stad en platteland elkaar steeds minder begrijpen

Bijna een jaar nadat Ede verrast werd door een besluit van het COA om Afghaanse evacuees in Harskamp op te vangen, gebeurt het zelfde in Tubbergen. De escalaties in beide plaatsen vormen een bewijs van een groeiende kloof tussen stad en platteland, zegt de Edese burgemeester René Verhulst.

