Vrachtwagen gaat in vlammen op langs A12 tussen Arnhem en Ede

Ziekenhuis Gelderse Vallei blijft zoeken naar verbete­ring

17:12 EDE - ,,Hartstikke mooi", is de eerste reactie van de woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in Ede op de 35e plaats van het ziekenhuis in de Ziekenhuis top 100. ,,Heel fijn dat we in vergelijking met een jaar geleden zijn gestegen. Toen stonden we 44e.”