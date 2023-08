Vreedzame vlinder oogt als gevaarlijke wesp en houdt zijn vijanden zo voor de gek

Beschonken winkeldief slaat toe bij Albert Heijn en Lidl maar komt niet ver met buit

Een 24-jarige man uit Veenendaal is maandagavond rond 20.30 uur aangehouden aan de Stuivenbergheem in Veenendaal. De man zou zowel bij supermarkt Albert Heijn als bij Lidl winkeldiefstallen hebben gepleegd. De verdachte is door de politie aangehouden voor openbare dronkenschap.