Vriend kan niet langer wachten, maar de vrouw die hem met een bierfles sneed moet eerst naar de kliniek

Poppodia in Ede, Veenendaal en Wageningen zoeken elkaar op

19 februari WAGENINGEN/EDE/VEENENDAAL - De popcultuur in de Vallei groeit uit haar jasje. Astrant Ede kan de aanvragen voor feesten en optredens al niet meer aan, Vlow0318 Veenendaal is een succes en in Wageningen in het nieuwe popinitiatief Popupop omarmd. Ron van der Sterren van nieuwkomer Popupop zoekt nadrukkelijk samenwerking in de regio, mogelijk zelfs in de vorm van een reizend poppodium.