Vrieskou of niet: deze daklozen leven dag en nacht in de bossen

,,Met een goede slaapzak, dikke trui en mijn nieuwe jas is het te doen. En ik heb ook nog een deken. Van de week heb ik een nieuwe tent gekocht en met een maat slaap ik daar.’’



Peter is een van de daklozen die zelfs met lage temperaturen slaapt in de bossen in de buurt van het station. Van pottenkijkers zegt hij geen last te hebben. ,,We zitten best een eind het bos in. Mensen die hun hond uitlaten of wandelaars komen daar nooit langs.’’