Vrouw gewond bij ongeluk Ederveen

SGP wil geen snelfiets­rou­te door centrum van Bennekom

20:07 BENNEKOM - Na de nodige bezwaren over het tracé van de snelfietsroute van Ede naar Wageningen maakte wethouder Peter de Pater in november bekend dat die in Bennekom over de Kerkhoflaan komt te lopen. Daarmee verdween de Dorpsstraat uit beeld.