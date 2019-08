Vrouw komt om bij ernstig ongeval in Wekerom, man zwaargewond

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een mobiel medisch team per traumahelikopter.



Beide slachtoffers zijn ernstig gewond per ambulance met spoed naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen overgebracht. De politie meldde kort na 23.15 uur dat ze aan haar verwondingen is overleden.



De politie meldde via Twitter ook de woonplaats van de slachtoffers, maar niet de leeftijd. Verder laat de politie weten de toedracht van het ongeval nog te onderzoeken.