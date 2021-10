Vrouw op motor gewond door botsing met auto in Harskamp: met spoed naar het ziekenhuis

Wie is die man die een auto in brand stak op parkeer­plaats van hotel?

30 september EDE - De politie is nog op zoek naar de man die begin juli een auto in brand stak op de parkeerplaats van een hotel aan de Bennekomseweg in Ede. Door videobeelden, die deze week zijn getoond in het opsporingsprogramma Bureau GLD, hopen ze de verdachte te vinden.