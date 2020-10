Vrouw raakt gewond door aanval van stier in bos, dier afgeschoten

Daklozen slapen buiten in de kou: ‘Met veel geluk kunnen we noodopvang voor de winter realiseren’

18:45 EDE - Daklozen in Ede slapen noodgedwongen in tentjes in het bos. Overnachten in een noodopvang kan niet, want die is sinds begin augustus gesloten en er is geen vervangende verblijfplaats voor gekomen.