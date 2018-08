Vrouw stapt van koets en raakt gewond op Vlegeldag Bennekom

Auto belandt op dak bij ongeval op A12, weg weer open

21 augustus BENNEKOM - Door een ongeval waarbij meerdere personenauto's betrokken zijn, is op de A12 bij Bennekom vanavond lange tijd slechts één rijstrook in de richting Arnhem open geweest. Bij de aanrijding is een auto op zijn dak beland en is voor zover bekend één betrokkene gewond geraakt.