Vrouw uit Ede graait duizenden euro’s van rekening oma: ‘Ik verwachtte niet dat ik dit haar zou aandoen’

Ze is inmiddels in behandeling gegaan, omdat ze denkt dat ze een stoornis heeft. Een diagnose is nog niet gesteld. Wel vermoeden deskundigen een gokverslaving. ,,Maar is het niet gewoon hebzucht?”, vroeg de rechtbank zich af. Familie op de publieke tribune knikte instemmend. De vrouw ontkende.



De zaak is lang blijven liggen. Oma is inmiddels overleden. De verdachte heeft haar familie nooit terugbetaald. Ze heeft geen geld, stelt ze. Het huis waarin ze woont is eigendom van haar man. Ook hem wordt de verduistering verweten, maar hij zegt van niets te hebben geweten. De officier van justitie gelooft dat niet. Omdat de man geen verantwoordelijkheid neemt en in die tijd beroepsmilitair was eiste ze tegen hem een werkstraf van 120 uur.



Uitspraak: over drie weken.