Vuurwapen en drugs gevonden bij arrestatie Toon R. in Ede

Toon R., die sinds november voortvluchtig was, werd maandagavond aangehouden in een huisje op een vakantiepark in Ede. Politie en justitie zien hem als een van de kopstukken van de Osse woonwagenfamilie R., van wie nu acht leden vastzitten.

Crystal meth

In het vakantiehuisje in Ede vond de politie een doorgeladen vuurwapen, tientallen XTC-pillen, amfetamine en een handelshoeveelheid crystal meth. In een bus die bij de woning stond , werd onder meer zoutzuur en apaan gevonden, in ruim dertig vaten en jerrycans. Apaan en zoutzuur zijn grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.



Het Openbaar Ministerie concludeert dat Toon R. tijdens zijn vlucht voor de politie gewoon is doorgegaan met criminele activiteiten. In het huisje werden tien mobiele telefoons gevonden.