Vuurwapen gevonden bij autobedrijf in Bennekom, twee mensen aangehouden

Update & video Brand in hartje Arnhem bij locatie begeleid wonen: 32 appartemen­ten ontruimd, politie doet onderzoek

In een woonzorgcentrum van Ensõ Zorg, in hartje Arnhem, is donderdagavond iets voor 23.00 uur brand ontstaan. De brand in de Weverstraat ontstond in een opslagbox en werd ontdekt door een nachtmedewerker van Ensõ Zorg. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen.