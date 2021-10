Waarom een wolf neerschieten weinig nut heeft en waarom je wel de Bokito in jezelf wakker moet maken

‘Wolven horen thuis in Nederland’, stellen Wageningse onderzoe­kers, en er komen er nog meer

7 oktober De wolf is in Nederland en gaat niet meer weg. In de afgelopen zes jaar zijn er 34 verschillende wolven in ons land waargenomen. Inmiddels leven er vier op de Veluwe, en eentje in Brabant. Dat is uniek stellen onderzoekers van Environmental Research in Wageningen. Nooit eerder vestigde de wolf zich in een land waar zo veel mensen en vee wonen.