Waarom er veel ongevallen gebeuren op ‘niks aan de hand-wegen’

Wekerom worstelt met ongevallen Edeseweg: ‘Maar de weg zelf is niet gevaarlijk’

19 augustus WEKEROM - Het dodelijke ongeval van zondagavond is de zoveelste in het Edese buitengebied. Hoewel de oorzaak van het ongeval nog niet bekend is, brengt het de discussie over de vele aanrijdingen weer tot leven. ,,Soms rijden ze hier als gekken.’’