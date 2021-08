Waarom honderden arbeidsmigranten en asielzoekers ‘in the middle of nowhere’ huisvesten? ‘Ze hebben op Deelen geen kiezers te verliezen’

Welkom op Deelen, een piepklein buurtschap ten noorden van Arnhem. In de Tweede Wereldoorlog was dit een belangrijke plek voor de nazi’s, die op het nabijgelegen vliegveld en in bunkers het luchtruim boven bezet Europa streng in de gaten hielden. Afgezien van een oorlogsmuseum en een kersenkraam valt er anno 2021 weinig reuring te bespeuren voor fietsers en automobilisten die over de provinciale weg N804 rijden.



Precies zoals Tim Arends het graag heeft. Hij verhuisde elf jaar geleden voor zijn rust naar Deelen. ,,Een nadeel is dat je voor alles de auto moet pakken, bijvoorbeeld om de kinderen naar school te brengen en boodschappen te doen”, zegt Arends. ,,Maar dat heb ik er graag voor over. Ik woon hier heerlijk.”



Nog wel, want het leven van hem en nog zo’n 25 omwonenden staat op het punt ingrijpend te veranderen. De kans is groot dat 341 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers in hun buurt worden opgevangen. En dan is het gedaan met de rust, vreest Arends.